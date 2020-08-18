Что произошло за день: вторник, 18 августа

Рублевые иски к Ефремову, гибель генерал-майора в Сирии и координационный совет Белоруссии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор. В Минобороны РФ рассказали, что три российских военнослужащих получили ранения.

- Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль. Кроме того, один из сыновей погибшего в аварии потребовал с актера 6,5 млн руб. Другой сын скончавшегося в ДТП Сергея Захарова попросил Пресненский суд назначить максимальное наказание актеру.

- Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти. По словам президента Белоруссии, в совет вошли "прикорытники" и "нацисты", которые собираются запретить русский язык. Между тем в самом координационном совете оппозиции Белоруссии заверили, что не обсуждают возможный выход страны из союзных структур с Россией. Также в совете сообщили, что не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах, так как часть бюллетеней уничтожена.

- Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с Меркель, Макроном и главой Евросовета. В сообщениях Кремля отмечалось, что в беседах с канцлером ФРГ и президентом Франции российский лидер подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики. Позднее Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко. В свою очередь Трамп анонсировал разговор с Россией о Белоруссии "в подходящее время".

- День города в Москве отметят 5-6 сентября. Однако в связи с пандемией коронавируса масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут. Сегодня в Москве выявлено еще 693 новых случая COVID-19, в РФ в целом суточный прирост составил 4 748.

- Министр энергетики Александр Новак заразился коронавирусом. Положительным оказался тест, проведенный на Камчатке, после чего глава Минэнерго вернулся в Москву, где еще два теста подтвердили диагноз. Из-за COVID-19 также в Москву отправлены журналисты правительственного пула.

- Курские врачи отправили в морг живую пациентку. Как пишут местные СМИ, в райбольницах зачастую отсутствует оборудование, способное фиксировать мозговую активность, поэтому врачи вынуждены определять смерть по внешним признакам. Этим объясняется и ошибка медиков в Горшеченской ЦРБ. Сейчас пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу.