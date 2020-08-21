Православный приход в Башкирии получил крупный штраф из-за коронавируса

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Стерлитамакский городской суд оштрафовал православный приход Михайло-Архангельского храма села Ишпарсово на 200 000 рублей за вспышку коронавируса. Штраф выписан по ч.2 ст.6.3 КоАП о нарушении законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Суд установил, что в церкви проводились службы, несмотря на запрет.

В частности после службы 9 мая прихожане заразились коронавирусом и были госпитализированы.

Суд решил, что религиозная организация нарушила федеральный закон, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Юридическое лицо привлечено к минимальному наказанию в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств.

Республиканского управление Роспотребнадзора в начале июня сообщало о случаях внебольничной пневмонии у шести человек, постоянно проживающих в православном приходе Михайло-Архангельского храма. На тот момент у прихожан были подтверждены два случая коронавирусной инфекции.