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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Запуск авиарейсов за границу пока не привел к вспышке COVID-19 в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Открытие международного авиасообщения пока не привело к существенному ухудшению статистики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса

"Пока мы этого не отмечаем, все-таки меры безопасности принимаются", - сказал министр в интервью, которое вышло в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

По словам Мурашко, в целом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ стабильная и "имеет позитивную динамику". В подтверждение министр привел в пример данные о том, что количество пациентов в медорганизациях России за три месяца сократилось в два раза. В то же время 90 тыс. пациентов продолжают лечиться в стационарах, из них чуть более 2,5 тысяч - в реанимациях на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Министр отметил, что в 30 регионах ситуация, несмотря на позитивную динамику, остается напряженной. В первую очередь, по словам Мурашко, это северные регионы, где присутствуют вахтовые рабочие.

Он также добавил, что пока в России нет подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, а за рубежом такой случай за все время пандемии достоверно зафиксирован лишь один.

В России о повторном заражении коронавирусом 24 августа заявлял глава Тувы Шолбан Кара-оол. Минздрав РФ не подтвердил повторное заражение. О его первой госпитализации стало известно в конце мая. 4 июня сообщалось, что он уже вылечился.

Также 24 августа The New York Times писала, что ученые Университета Гонконга подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Там 33-летний здоровый мужчина заразился спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. Второй раз он заболел после поездки в Испанию. Генетический анализ показал, что речь идет о разных модификациях коронавируса.

Россия Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус

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