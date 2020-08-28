Что произошло за день: пятница, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Синдзо Абэ объявил об уходе в отставку. Премьер-министр Японии объяснил решение проблемами со здоровьем. Он выразил сожаление, что не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией, но заявил, что вопрос останется на повестке правящей партии. Преемника Абэ будут выбирать 15 сентября.

- Врачи сообщили о небольшом улучшении состояния Алексея Навального. В клинике Charite рассказали, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Прогнозов специалисты пока не дают. Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым менять политику ФРГ по отношению к России в связи с инцидентом.

- Сергей Собянин заявил о возможности победить коронавирус в Москве в срок до полугода. В столице за сутки зарегистрированы 654 случая заражения, в России в целом - 4 829 случаев. В Крыму зарегистрирован второй за неделю антирекорд - 84 случая COVID-19. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус быстро гибнет в соленой воде. По ее словам, иммунитет к COVID-19 формируется даже при бессимптомном течении, а наложение коронавируса на грипп усугубляет болезнь.

- Лукашенко пригрозил перенаправить все торговые потоки с портов Литвы на другие в ответ на санкции. Министр экономики и инноваций Литвы на это ответил, что Белоруссия таким образом накажет сама себя. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкционный список будет представлен в ближайшие дни. Между тем в Кремле выразили надежду, что созданный для помощи Белоруссии силовой резерв не пригодится.

- Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях в сделке по "Башкирской содовой компании". В результате этих действий государство лишилось контроля над предприятием, вопрос о его возвращении будет решаться через суд.

- Уволен гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Исполняющим обязанности назначен действующий юрист агентства Михаил Буханов. Решение было принято на основе результатов аудита за 2018 и 2019 годы, который выявил нарушения в хозяйственной деятельности.

- Экс-директор РКК "Энергия" отправлен под арест. Владимира Солнцева обвиняют в хищении свыше 1 млрд рублей при исполнении контракта на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС.