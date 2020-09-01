СК попросил продлить арест Фургалу до 9 декабря

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следствие попросило продлить арест бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу на три месяца, до 9 декабря, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова. Суд уже получил такое ходатайство.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Он находится в СИЗО "Лефортово".

Вины он не признает.

С момента задержания чиновника и до 31 августа следствие не могло предъявить ему обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори. 14 лет назад следователь прокуратуры Хабаровска признал Фургала не причастным к этому преступлению. Фургала тогда задерживали как подозреваемого, но вскоре освободили и его преследование было прекращено.

31 августа Мосгорсуд по просьбе СК отменил постановление 2004 года о прекращении уголовного преследования Фургала по делу об убийстве Зори. В СК обещали дать юридическую оценку действиям следователя хабаровской прокуратуры.

Евгений Зоря был убит в центре Хабаровска в октябре 2004 года после долгого конфликта с Фургалом. Следствие установило, что они оспаривали право на здание цеха бывшего завода железобетонных изделий. Зоря доказал в судах свое право на эту недвижимость, и был застрелен. В то время Фургал занимался скупкой и перепродажей металлолома.

Следствие считает, что затем Фургал организовал убийство своего компаньона, потому что решил, что тот заподозрил его в причастности к убийству Зори. Также ему вменяют организацию покушения на амурского бизнесмена Александра Смольского. Следствие считает, что у него достаточно доказательств вины арестованного.

Хабаровчане стали устраивать уличные протесты из-за ареста избранного губернатора. Сначала они требовали его освободить, затем - чтобы суд над ним шел в Хабаровске. Наиболее многочисленные акции в его поддержку проходят по субботам.