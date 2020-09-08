Росприроднадзор нашел 139 нарушений при проверке "НТЭК" после аварии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор по итогам проверки АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (входит в группу компаний "Норильский никель") нашел 139 нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановая выездная проверка проводилась по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко с 12 августа по 8 сентября.

"В ходе проверки выявлено 139 нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ, об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, охране водных объектов, отходах производства и потребления, а также земельного законодательства", - говорится в сообщении.

По мнению Росприроднадзора, нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля за техническим состоянием эксплуатируемых объектов.

Проверка показала, что основное оборудование "НТЭК" (очистные сооружения, водоводы, трубопроводы сброса сточных вод, резервуары хранения нефтепродуктов, технологические трубопроводы, насосные агрегаты) морально устарело и находятся в физически изношенном состоянии.

"Стоит отметить, что основные производственные мощности АО "НТЭК", обеспечивающие жизнедеятельность, построены и введены в эксплуатацию в 40-е - 60-е годы прошлого века. При этом, за все время эксплуатации на ряде объектов не осуществлялись не только реконструкции, но и капитальный ремонт", - подчеркивает Росприроднадзор.

По результатам проверки компании выдано предписание. Также за нарушение природоохранного законодательства Росприроднадзор составит административные протоколы в отношении юридического лица АО "НТЭК" и семи должностных лиц.

Новость дополняется