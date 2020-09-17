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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
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В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 в школах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в четверг.

"Точечные случаи выявления (коронавируса - ИФ), никаких вспышек, массовых заболеваний нет, но это единичные случаи, они не носят массовый характер", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день все школы, дошкольные учреждения, учреждения среднего профессионального образования открыты. Министр сообщил, что никаких оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет.

По последним данным, за сутки в России зарегистрировали 5 762 случая COVID-19, из них 730 пришлись на Москву. Ранее из некоторых регионов поступали сообщения о переводе на удаленное обучение тех классов, в которых регистрировали случаи заражения коронавирусом или заболевания сезонными инфекциями.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения РФ Сергей Кравцов коронавирус

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