Пять иркутских школ закрыли из-за коронавируса и ОРВИ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области закрыли на карантин пять школ, в трех из них выявлены случаи COVID-19, а еще в двух превышен порог заболеваемости ОРВИ, сообщила через пресс-службу правительств региона и.о. министра образования Елена Апанович.

Из-за ОРВИ закрыли Невонскую школу №2 и Железнодорожную школу №2 в Усть-Илимском районе. Зараженных коронавирусом выявили в Березняках, в Нижнеилимской школе и в поселке Михайловка. Все пять школ две недели будут работать дистанционно.

По данным министра, коронавирус выявлен у 46 детей и 9 педагогов в 41 школе региона, там на карантин отправили отдельные классы. В десяти детских садах, которые работают в режиме дежурных групп, закрыты по одной группе. Также единичные случаи заболевания есть в учреждениях среднего профессионального образования и вузах.

Все школы области с 1 сентября работают очно. За каждым классом закреплено отдельное помещение, школьники приходят учиться в разное время и в разное время ходят в столовую. Ежедневно в школах проводят дезинфекцию, термометрию, массовые мероприятия отменены, заявил через пресс-службу губернатор Игорь Кобзев.