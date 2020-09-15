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В Свердловской области 368 классов перевели на удаленку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Свердловской области закрыты на карантин в общей сложности 368 классов, из них 95 ушли на удаленку из-за COVID-19, остальные - из-за сезонных инфекций, заявил замгубернатора региона Павел Креков.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что с 1 сентября на карантин полностью закрывали три школы, сейчас они вернулись к учебе. Пока больше полностью закрытых школ в регионе нет.

Отдельные классы закрывали как в малокомплектных школах, так и в "больших".

Всего на 15 сентября в Свердловской области было зафиксировано почти 27 200 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Умерли 533 заболевших.

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