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Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Новый Сбер, обострение ситуации с коронавирусом и Нобелевская премия для Путина

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сбербанк представил новый бренд "Сбер". Банк также сменил свой классический логотип на логотип с зеленым, желтым и синим цветом и галочкой в круге. В ходе онлайн-конференции также были представлены два мультимедийных устройства - SberPortal и SberBox.

- В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом. В стране суточный прирост составил 6 595. Владимир Путин заявил, что не хотел бы снова вводить жесткие коронавирусные ограничения, однако источник заявляет, что московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Все крупные предприятия столицы получат от мэра письма с рекомендацией вернуть сотрудников на удаленку. В мире все больше стран объявляют о начале второй волны COVID-19, Израиль на две недели вводит общенациональный карантин.

- Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии. Прокурор также заявил в суде, что экс-министр переводил выведенные на Кипр 32,5 млрд руб. в иностранные облигации и валюту. Кроме того, гособвинитель подчеркнул, что проверка 2015 года, которая не выявила нарушений Абызова, не может считаться "индульгенцией".

- Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сделал это писатель Сергей Комков. В Кремле заявили, что относятся к таким сообщениям индифферентно.

- Приставы арестовали квартиру Навального. Пресс-секретарь оппозиционера сообщила, что это связано с иском компании "Московский школьник", принадлежащей Евгению Пригожину.

- РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному. Соответствующую ноту направило постпредство России при Организации по запрещению химического оружия германскому представительству ОЗХО.

- Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити. Для подобных изображений срок устранения "нарушений" будет устанавливаться не ранее 1 февраля 2021 года. Временное ограничение вводят, чтобы выработать механизм согласования граффити.

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