Бывшему главе Татфондбанка продлили домашний арест до января

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани сообщил, что продлил до 4 января домашний арест бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину. После предыдущего продления срок меры пресечения банкиру истекал 4 октября.

Мусину вменили шесть эпизодов злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК). По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года он использовал свои полномочия в Татфондбанке вопреки законным интересам кредитной организации и ради извлечения выгоды для себя и других лиц.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей, при уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утратившие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

Дело в отношении Мусина возбудили в марте 2017 года. 3 марта 2017 года он был арестован, а в январе 2018 года по просьбе следствия суд перевел его под домашний арест.

В декабре 2019 года АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана иск о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Татфондбанка на 141,4 млрд рублей бывших руководителей организации. В иске, кроме Мусина, были указаны еще один бывший предправления банка Ильдус Мингазетдинов, зампред правления Наиль Тагипров и еще восемь человек.

В мае 2020 года СК сообщил, что в Татарстане возбудили дело против руководства Татфондбанка о причинении банку ущерба на 41 млрд рублей.