В Волгоградской области четыре школы полностью ушли на карантин

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области четыре школы полностью перевели на удаленку из-за коронавируса, сообщили в региональном комитете образования и науки. Во всех школах проведут полную дезинфекцию.

В частности, закрылась Привольненская школа Светлоярского района, где учатся 186 детей.

Ранее сообщалось, что 85 классов в 49 школах Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтверждённых единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Решение о введении карантина принимает Роспотребнадзор. По ОРВИ карантин вводится, если заболело более 20% от численности класса, по COVID-19 - если заболел хотя бы один ребенок.

Ранее Минпросвещения решило, что все школы страны начнут учебный год очно, в обычном режиме. С первых дней сентября отдельные классы, а затем и школы начали переводить на удаленку из-за ОРВИ и коронавируса.

28 сентября министр Сергей Кравцов в очередной раз заявил, что ситуация в школах под контролем и всеобщий переход на дистанционное обучение ведомство не планирует.