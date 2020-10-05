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Взятые на Камчатке пробы воды и грунта будут готовы к вечеру понедельника

Взятые на Камчатке пробы воды и грунта будут готовы к вечеру понедельника
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пробы для установления причин загрязнения воды на Камчатке исследуются в пяти лабораториях в Москве, результаты будут готовы в понедельник, для анализа были взяты пробы как с поверхности воды, так и с глубины, где обитают животные, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Сегодня к 21 часу обобщенные результаты", - сказала Попова на совещании по ситуации с загрязнением вод на Камчатке.

"Мы получили информацию 3 числа от представительства Камчатского края о формировании штаба. Незамедлительно отобрали пробы (...) во взаимодействии с правительством Камчатского края были отрегулированы вопросы отбора проб. То, что понятно, что делать (забор проб) нужно с той глубины, на которой эти животные водятся. Отбор проб с поверхности у нас тоже был", - отметила глава Роспотребнадзора.

В РоссииГлава Минприроды заявил об отсутствии химикатов в пробах с КамчаткиЧитать подробнее

Она уточнила, что в результате было отобрано 200 кг проб воды и грунта, которые были доставлены в Москву.

"Исследования идут параллельно в трех учреждениях Роспотребнадзора и двух учреждениях Академии наук и Росприроднадзора. Контрольные пробы оставлены, поэтому референс-исследования при необходимости будут проведены", - добавила она.

По словам главы Роспотребнадзора, проводятся исследования на всю азотную группу, на все пестициды, на все металлы, а также исследования на токсикологию. "Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет", - добавила Попова.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая со своей стороны заявила: "В течение двух часов будет дан уже ответ - есть ли там следы ракетного топлива или нет, это как наиболее опасная версия".

Между тем, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что пока нет оснований считать, что в акваторию Камчатки попало ракетное топливо.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в управлении СКР по Камчатскому краю по сообщениям СМИ о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива была начата процессуальная проверка.

По словам врио главы Минприроды Камчатского края, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Также в числе причин называлась вулканическая активность.

По одной из версий, загрязнение могло быть вызвано действиями военных Тихоокеанского флота, базы которого расположены на полуострове. В Минобороны РФ опровергают данные утверждения.

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Роспотребнадзор Камчатка

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