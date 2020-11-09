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На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с медвежонком

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В камчатском поселке Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ), застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на атомную подводную лодку, сообщили агентству "Интерфакс" в отделе информационного обеспечения по ТОФ.

"На территорию пирсовой зоны подводных сил Тихоокеанского флота на палубу одной из атомных подводных лодок проникли медведица с медвежонком. Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину", - заявил представитель военного ведомства.

По его словам, медведица, которую уже несколько раз в последние дни видели возле охраняемой зоны, агрессивно реагировала на людей.

"Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед Елизовского района закрытого административно-территориального образования Вилючинск, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей", - сказал представитель ТОФ.

Сразу после этого были оформлены документы на внеплановый отстрел хищников

В свою очередь, в агентстве лесного хозяйства Камчатского края "Интерфаксу" сообщили, что всего с начала года в регионе убито более 50 агрессивных медведей.

Камчатский край Рыбачий ТОФ

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