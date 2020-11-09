Зараженная COVID-19 петербурженка сбежала из скорой помощи

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Зараженная коронавирусом петербурженка сбежала из машины неотложной помощи по пути в инфекционный госпиталь в "Ленэкспо", теперь ее ищет полиция, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

31-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежала вечером в субботу, рассказал он.

Она зарегистрирована в Киришах и там находилась, когда заболела. Скорую помощь ей вызвала подруга, которая перестала выходить на связь.

По словам источника, больная сбежала по пути следования неотложки из Киришей в "Ленэкспо". Где она сейчас, неизвестно. Ее примет у полиции нет.

Официальной информацией о случившемся "Интерфакс" пока не располагает.