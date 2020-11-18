ЗакС Петербурга снизил минимальную площадь баров до 20 квадратов

Для заведений в "хрущевках" ограничение составит 50 кв.м

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало смягчение резонансного закона о "наливайках", грозившего закрытием маленьким барам в историческом центре.

Законопроект был принят в первом чтении. В случае принятия норма вступит в силу с 1 января 2021 года. Однако ограничение для заведений общепита в "хрущевках" и "кораблях" заработает на год позже – с 1 января 2022 года.

"Общее правило будет установлено в границах 20 кв.м. Но при этом повышенный размер требований в 50 кв.м. будет сохранен в отношении жилых объектов, из которых поступает наибольшее количество жалоб от жителей. Это "хрущевки", панельные дома типовых серий – объекты, которые изначально не предполагали ведения торговли или оказания услуг общественного питания", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок на заседании в среду.

В тексте документа планируется также прописать четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади. Торговые точки можно будет открывать только в тех домах 1957-1980 годов постройки, где первый этаж приспособлен для использования в качестве нежилого фонда.

Как сообщалось, 23 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. После волны возмущения со стороны предпринимателей власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации.