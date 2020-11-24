Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Заложники в Петербурге, нарушение российских границ эсминцем и кончающиеся койки для COVID-больных

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Житель Колпинского района Петербурга взял в заложники шестерых детей. Он выгнал жену на улицу и удерживал детей в квартире почти пять часов. В итоге злоумышленник сдался полиции. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сообщалось, что он мог быть пьян, никаких требований захватчик не выдвигал. У освобожденных детей температура и ссадины, мужчина приходился биологическим отцом только двоим из них. Возбуждено уголовное дело.

- Американский эсминец вошел в территориальные воды РФ на Дальнем Востоке. Как сообщили в Минобороны РФ, эсминец "Джон Маккейн" нарушил морскую границу на 2 километра и был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Российское военное ведомство опубликовало кадры инцидента в Японском море. В США настаивают, что их корабль ничего не нарушил.

- В России за сутки выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. Скончалcя от COVID-19 еще 491 человек, это новый антирекорд по смертности. Как сообщила Татьяна Голикова, в ряде регионов складывается критическая ситуация с местами для коронавирусных больных в больницах: в шести субъектах РФ их осталось менее 10%. Старт массовой вакцинации можно ждать в 2021 году, однако эксперты констатируют, что COVID-19 будет приходить каждый год.

- США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения. Речь идет об АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Их обвиняют в нарушении закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

- Ozon провел IPO по $30 за акцию. Объем размещения составил $990 млн. Акции маркетплейса на первых торгах взлетели на треть к цене IPO.

- Forbes назвал "Яндекс" лучшим работодателем России. Как пишет журнал, сотрудники компании могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток. "Яндекс" опередил, в том числе, "АЛРОСА", Тинькофф Банк и прошлогоднего лидера "Норникель".