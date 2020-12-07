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Подозреваемый в госизмене физик Губанов обжаловал арест

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Защита подозреваемого в государственной измене физика Анатолия Губанова направила в суд по почте апеляцию на решение о его аресте до 2 февраля. Об этом сообщила адвокат ученого Ольга Динзе.

Решение об аресте Губанова в начале декабря принял Лефортовский суд.

По версии следствия, он мог передать за границу информацию, составляющую гостайну, которую мог узнать по работе илисовершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей. Дело засекречено.

Местом работы Губанова, предположительно, является Центральный Аэродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ), сообщил "Интерфаксу" Николай Кудрявцев - ректор МФТИ, где ученый также работал.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что физик активно участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат).

"Губанов, в частности, работал по проекту HEXAFLY-INT, участвовал в международных конференциях и в конференциях в России. В том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе", - сказал собеседник агентства.

HEXAFLY-INT МФТИ ЦАГИ Анатолий Губанов Лефортовский суд Ольга Динзе

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