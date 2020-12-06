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Пожар на рынке Ростова-на-Дону нанес ущерб сотне предпринимателей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 100-150 предпринимателей понесли убытки из-за пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону.

"У некоторых предпринимателей было несколько торговых мест. Пожар локализован, но на месте еще работают спасатели и следственные органы. Размер нанесенного ущерба сейчас уточняется ", - сообщила "Интерфаксу" в воскресенье директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

По ее словам, пострадавшим предпринимателям будет оказана поддержка.

"Понятно, что мы их не оставим. Сейчас активно взаимодействуем с управляющей рынком компанией, - рассказала Теларова. - Надо понимать, что рынок находится в стадии реконструкции. Строится новый павильон. Те объекты, которые сгорели, в перспективе подлежали демонтажу".

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Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров. В тушении пожара задействовали 446 человек и 134 единицы техники.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар был локализован в 13:24.

Как сообщил журналистам заместитель ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин, к пожару на рынке могло привести короткое замыкание электропроводки. Однако он подчеркнул, что истинную причину ЧП установит испытательная пожарная лаборатория, которая приступил к обследованию после ликвидации возгорания.

Ростов-на-Дону

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