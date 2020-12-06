Ограничения на движение по Северному подъезду к Ростову-на-Дону сняли

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено движение автотранспорта по Северному подъезду к Ростову-на-Дону, ограниченное ранее в воскресенье из-за пожара на рынке.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова, по состоянию на 15:30 ограничения сняты.

Движение на автомобильной дороге А-135 было ограничено в воскресенье из-за пожара на рынке "Классик" на окраине Ростова-на-Дону.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке утром 6 декабря на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров. В тушении пожара были задействованы 446 человек и 134 единицы техники.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар локализовали в 13:24 по Москве.

Как сообщил журналистам заместитель ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин, к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки.

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и погодными условиями: низкой температурой и ветром.