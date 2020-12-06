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На рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в МЧС по Ростовской области в воскресенье. По его данным, это произошло в 16:06.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" утром 6 декабря на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров. В тушении пожара задействовали 446 человек и 134 единицы техники.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар локализовали в 13:24 по Москве.

Как сообщил журналистам заместитель ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин, к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки.

Ростов-на-Дону МЧС

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