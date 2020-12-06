Более 60 павильонов пострадали в пожаре на рынке в Ростове-на-Дону

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Встреча представителей власти и предпринимателей, утративших свои торговые павильоны в результате пожара на рынке в Ростове-на-Дону, пройдет в понедельник, сообщила "Интерфаксу" директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"По предварительным подсчетам, 65 павильонов, но это не эквивалентно количеству предпринимателей. Сейчас устанавливают этот факт, завтра мы встречаемся с предпринимателями, будем обговаривать все нюансы дальнейшей работы", - рассказала она.

Теларова отметила, что сумма ущерба от пожара пока не рассчитана.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров.

В тушении пожара были задействованы 446 человек и 134 единицы техники. По данным МЧС по Ростовской области, пожар был локализован в 13:24 по Москве.

Как сообщил журналистам заместитель ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин, к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки.