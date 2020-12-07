Вакцинация от коронавируса началась на Сахалине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступила утром в воскресенье на Сахалин, в тот же день началась вакцинация, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. Утром в воскресенье в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины "Спутник V" - 300 доз", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко накануне "провел ряд рабочих совещаний в Москве, чтобы ускорить поставку препарата на острова".

"Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон", - отметил Лимаренко, посетив в воскресенье поликлинику №4 в Южно-Сахалинске, где в тот же день началась вакцинация медиков.

Следующую партию вакцины в Сахалинскую область доставят через две недели. Первыми вакцину получат представители групп риска - это медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена, сообщает пресс-служба. Вместе с ними будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее - в добровольном порядке остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных у граждан, которые хотят получить вакцину.

"Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова. "По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей", - сообщает пресс-служба.

В субботу, 5 декабря, в Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Ожидается, что в других российских регионах вакцинация начнется на предстоящей неделе. В первую очередь будут прививать людей из групп риска - медработников, учителей, социальных работников.