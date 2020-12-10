Гинцбург сообщил о вакцинации "Спутником V" рекордного числа россиян

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вакцину "Спутник V" получили уже 150 тыс. россиян, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Данный препарат в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг.

8 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина "Спутник V" поступила в половину регионов России, после 10 декабря будет поставлена во все.

Первая российская вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи Минздрава России и получившая название "Спутник V", была зарегистрирована 11 августа. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тысяч человек. Половина группы уже привита.

Параллельно препаратом прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. В Москве запись на прививку для врачей и учителей открылась 4 декабря. Также началась вакцинация в армии.