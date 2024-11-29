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Госдуме предложили разрешить аграриям срочное применение пестицидов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о праве аграриев на срочное использование пестицидов при необходимости незамедлительной обработки земельных участков, с предупреждением как населения, так и пчеловодов за 24 часа. Сейчас информация доводится не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до применения пестицидов.

Законопроект № 782661-8 в палату внесли группа сенаторов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

По действующей с 1 сентября 2024 года норме закона, аграрии должны доводить информацию о применении пестицидов до населения, а также компаний и граждан, которые живут и работают на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов. Срок - не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до применения пестицидов.

Ранее предполагалось, что норма о раннем предупреждении вступит в силу с 1 марта 2024 года, но при принятии законопроекта в зале была роздана депутатам поправка с более поздним сроком и в таком виде документ и был подписан, то есть летний сезон 2024 год под новые правила не попадал.

Во внесенном сенаторами и депутатами законопроекте предполагается уточнить норму о раннем оповещении. В общем случае лица, запланировавшие применение пестицидов, обязаны уведомлять о данном применении не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до фактического применения пестицидов. Однако, если дата применения пестицидов переносится по причинам природного характера, то информация о новой дате должна быть доведена до заинтересованных лиц не позднее чем за 24 часа до новой даты применения.

"Текущее регулирование не предусматривает возможность изменения информации о предполагаемой дате применения пестицидов, устанавливая конкретные сроки - не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до их применения. Вместе с тем, в ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены проводить незамедлительную обработку земельных участков с целью оперативного предотвращения негативных последствий или же переносить дату применения пестицидов на более поздний срок в связи с изменениями погодных условий", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В Госдуме также находится на рассмотрении законопроект № 571370-8 о повышении штрафов для агрохолдингов за нарушения в области обращения с пестицидами. Автор законопроекта - как и в случае с установлением нормы о раннем оповещении - Тюменская областная дума. Несмотря на получение положительного отзыва правительства без замечаний законопроект не дошел до первого чтения.

Владимир Кашин Госдума Тюменская областная дума
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