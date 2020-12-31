Что случилось этой ночью: четверг, 31 декабря

Назначения в Минцифры и Минтрансе, одобрение новых вакцин в Китае и Аргентине, победа России над Швецией на МЧМ по хоккею

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Мишустин назначил заместителей глав Минцифры и Минтранса. Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Владимир Белановский, который занимал пост замдиректора ФСО РФ и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО РФ. Занимавший пост замгендиректора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов стал замминистра транспорта РФ.

- ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на клинические испытания препарата от COVID-19. В рамках первой фазы испытаний планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе испытаний на животных эффективность препарата превысила 99%.

- Китайский регулятор одобрил широкое применение вакцины от коронавируса от China National Biotec Group (CNBG). Ее эффективность оценивается почти в 80%. Аргентина вслед за Великобританией разрешила применение вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

- Россия в овертайме победила Швецию в последнем матче группового этапа на молодежном ЧМ по хоккею. Результат встречи, прошедшей в четверг утром по московскому времени, - 4:3 (2:1, 0:1, 1:0, 1:0). Победную шайбу на 64-й минуте в большинстве забил Марат Хуснутдинов.

- Associated Press сообщило, что власти КНР засекретили исследования о происхождении коронавируса. Согласно расследованию агентства, китайские власти выделяют ученым "сотни тысяч долларов", но публикация исследований на эту тему возможна только с разрешения специальной правительственной группы "по прямому приказу председателя КНР Си Цзиньпина".