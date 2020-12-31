Что произошло за день: четверг, 31 декабря

Азербайджанский газ и московские аэропорты

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Непогода внесла изменения в расписания аэропортов московского региона. Утром сообщалось, что из-за ледяного дождя почти 150 рейсов задержано или отменено. Позднее стало известно, что часть рейсов из "Домодедово" и "Жуковского" перенаправлены в "Шереметьево".

- Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа в Европу. Поставки идут по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Газ уже поступил потребителям в Италии, Греции и Болгарии.

- В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В стране за этот период от COVID-19 скончались 593 человека, поправились 28 922 пациента.

- Путин в новогоднем обращении оценил сплоченность россиян. Российский лидер напомнил, что в уходящем году стране пришлось пройти через испытания, связанные в том числе с пандемией коронавируса, и выразил уверенность в восстановлении нормальной жизни и успешном решении новых задач, стоящих перед Россией.

- "Роскосмос" отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В 2030 году, по его словам, "должны посадить наш экипаж на Луну". В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

- Виктор Гринь освобожден от должности замгенпрокурора РФ. 1 января ему исполнится 70 лет - предельный срок для службы для этой должности. Гринь контролировал уголовные дела, которые находятся в производстве главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел СКР, а также следственного департамента МВД.