Что произошло за день: суббота, 9 января

Крушение самолета в Индонезии, траур в Норильске, "британский" штамм COVID-19 в США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Индонезии разбился самолет компании Sriwijaya Air. Борт направлялся из Джакарты в Понтианак. Boeing упал в Яванское море, началась поисково-спасательная операция. В самолете находились 62 человека. Министр транспорта Индонезии, подтвердив данные о катастрофе, сказал, что лайнер разбился возле острова Лаки. По данным посольства РФ, предварительно, россиян в самолете не было.

- В результате схода лавины на турбазе под Норильском погибли три человека. Утром спасатели обнаружили под снегом тело последнего пропавшего - мужчину, поисковые работы в районе ЧП завершены. В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим.

- Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 23 309 случаев. Умерли за сутки 470 пациентов. В тройке "лидеров" по заболеваемости по-прежнему Москва, Петербург и Подмосковье.

- Освобожден россиянин, похищенный ранее пиратами с танкера Agisilaos в Гвинейском заливе. В настоящее время он вместе с тремя другими иностранными моряки с этого судна находятся в нигерийском городе Порт-Харкорт, где проходит медосмотр. Решается вопрос его скорейшего возвращения домой.

- "Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми американских штатах. По данным CDC, речь идет о 63 случаях, диагностированных в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде, Колорадо, Техасе, Джорджии, Коннектикуте и Пенсильвании. Наиболее затронутым этим штаммом вируса считаются штаты Калифорния и Флорида.

- ФБР начало расследование возможных планов участников штурма Капитолия. По данным американских СМИ, бюро проверяет версию, что ряд участников беспорядков планировал убийства конгрессменов или взятие их в заложники.

- Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп привились от COVID-19. Прививки королевской чете сделали в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

- Актриса Лия Ахеджакова заразилась коронавирусом. Она госпитализирована.