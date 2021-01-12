По делу о сходе лавины задержан дежурный диспетчерской службы Норильска

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - По делу о гибели трех человек под лавиной на турбазе "Гора Отдельная" задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. С ним проводят следственные действия.

По версии следствия, в краевом МЧС 30 декабря составили прогноз возможных чрезвычайных происшествий в регионе в период с 31 декабря по 11 января. В прогнозе были в том числе сведения о лавиноопасности и пункт о необходимости наладить наблюдение за лавиноопасными участками и оповещать население об угрозе.

Прогноз 30 декабря поступил в диспетчерскую службу. Дежурный полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил, утверждает следствие.

"В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты", - говорится в пресс-релизе.

В результате 8 января под сошедшей с горы лавиной погибла семейная пара и их полуторагодовалый ребенок, считают в СК. 14-летний сын пары провел под снегом несколько часов и получил травмы.

Уголовное дело по факту расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Прокурорская проверка уже выявила, что домики для туристов на базе "Гора Отдельная" построили без разрешения и земля под них не выделялась.