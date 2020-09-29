Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает изменить принцип выплат медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией: платить не за непосредственный контакт с зараженным, а за фактически отработанную смену, сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что сейчас "ковидные" надбавки для врачей составляют 80 000 рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 000 рублей, а для младшего персонала - 25 000 рублей.

"Эти выплаты могут быть сохранены, но они должны выплачиваться за фактически отработанное время или смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 000, а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата", - сказала Голикова.

Если врач отрабатывает больше чем 21 смену, выплата ему будет больше, отметила она.

"Мы считаем, что это более социально-выверенный подход, более справедливый, и мы предлагаем такой подход распространить до 1 января 2021 года. Дальнейшее решение вопроса будет предложено исходя из будущей эпидситуации", - резюмировала Голикова.

Ввести такие доплаты врачам за работу с коронавирусом в начале апреля предложил президент Владимир Путин. Он сравнил таких медиков с бойцами на передовой и заявил об их праве на доплату за повышенный риск. Он же и определил размеры выплат.

После этого в регионах начали возникать споры, как определять доплату конкретному врачу или водителю скорой. Отдельные чиновники подсчитывали выплаты с учетом часов и минут, проведенных непосредственно с пациентом.

После нескольких громких конфликтов по этому поводу Путин упрекнул чиновников правительства в нечетких формулировках и потребовал не "разводить вокруг этого" "бюрократическую канитель" и считать "какие-то часы".

"Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", - напомнил он.

"Ковидные" выплаты продлевали до конца лета, а затем на сентябрь.