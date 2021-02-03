Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют решение суда, заменившего оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный, из-за чего ему придется пробыть в колонии два года и восемь месяцев.

На вопрос, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на это судебное решение, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Мне неизвестно о какой-то реакции президента, но традиционно мы никак не комментируем вердикты суда, не будем делать этого и сейчас".

На уточняющий вопрос, как бы Песков прокомментировал это решение, пресс-секретарь сказал: "Никак. Это решение суда, которое мы не имеем права комментировать".

Место в истории

В ходе общения с журналистами Песков отрицательно ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с речью Навального на суде.

Комментируя слова журналиста о том, что в своей речи Навальный говорил о том, каким Путин запомнится будущим поколениям, его пресс-секретарь сказал: "Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории. Однозначно нет. Об этом говорить людям этой страны".

Отвечая на вопрос, думает ли сам Путин о своем месте в истории, Песков заявил, что "он сам неоднократно говорил, что эти думы, это не то, чему он предается". "Президент работает каждый день. Вы сами видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов. Мы только что с вами говорили - льготная ипотека. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Вот, есть текущие вопросы, которые абсолютно далеки от схоластики, но которые касаются жизней миллионов и миллионов россиян", - добавил он.

По словам Пескова, "было бы, наверное, глупо, если бы он (Путин - ИФ), вместо этого слушал какие-то выступления осужденных или думал о месте в истории".

Решение суда

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает.