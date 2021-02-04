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Что произошло за день: четверг, 4 февраля

Переполненные спецприемники, обращение кузбасских рабочих к Путину и иммунитет от "ЭпиВакКороны"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Коронавирусные ограничения в Москве могут снять к маю, сообщил Сергей Собянин. При этом он отметил, что пока рано снимать ограничения на проведение массовых мероприятий, а также касающиеся пожилых людей. Суточный COVID-прирост в столице вновь превысил отметку в 2 тысячи. В стране в целом 16,7 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, скончался 521 человек.

- Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года. В центре сообщили, что завершены клинические исследования "ЭпиВакКороны" на добровольцах старше 60 лет - никаких сильных побочных реакций не выявлено.

- В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС. Там заверили, что арестованные после несанкционированных акций обеспечены едой и постельными принадлежностями. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опровергла сообщения о переводе задержанных на этих акциях в столице для отбывания административного ареста в другие регионы. Дмитрий Песков признал, что было задержано больше людей, чем могут обработать изоляторы, но счел, что протестующие сами несут ответственность за переполненные спецприемники. Пресс-секретарь президента отказался считать последние события массовыми репрессиями, назвав такие оценки чересчур эмоциональными.

- Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов. Предполагается, что МВД, ФСБ и ФСО смогут без решения суда получать от мобильных операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. В министерстве уточнили, что эти сведения могут предоставляться только с оборудования операторов.

- Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов. На первом месте в списке - "доверие к власти" (доверие к президенту, высшим должностным лицам регионов) со стороны населения.

- Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность производства бензина. Завод уже начал поставки на АЗС края. Пока же цены на такси в Хабаровске выросли вдвое из-за дефицита топлива.

- Рабочие кузбасского ООО "Дорожный комплекс" пожаловались президенту на невыплаты зарплаты. После появления обращения в соцсетях СКР возбудил уголовное дело по факту четырехмесячной задержки жалованья.

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