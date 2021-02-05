СПЧ назвал число травмированных на акциях протеста 23 и 31 января

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На незаконных акциях 23 и 31 января 19 граждан получили травмы, также зафиксировано 22 случая насилия в отношении правоохранителей, заявляет Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

"По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении СПЧ в пятницу.

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