В России за сутки зарегистрировали чуть более 16 тысяч случаев COVID

В Москве Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 048 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 19 884 человека, подтверждено 432 летальных исхода.

В Москве в воскресенье зафиксированы 2 028 новых случаев COVID-19, 64 пациента скончались, 3 657 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 967 тыс. 281 случай коронавирусной инфекции (+0,41%), 76 661 умерший и 3 млн 456 тыс. 210 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 175 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 923 - в Московской области, 469 - в Нижегородской области, 370 - в Воронежской области, 360 - в Ростовской области, 313 - в Свердловской области, 301 - в Самарской области, 276 - в Пермском крае, 271 - в Челябинской области, 267 - в Красноярском крае, 260 - в Вологодской области, 259 - в Иркутской области, 241 - в Волгоградской области.

Кроме того, 238 случаев зарегистрированы в Саратовской области, 235 - в Архангельской области, 224 - в Ставропольском крае, 213 - в Пензенской области, 207 - в Ленинградской области, 206 - в Хабаровском крае, 205 - в Карелии, 198 - в Забайкальском крае, 193 - в Приморском крае, 183 - в Тверской области, 182 - в Краснодарском крае, по 177 - в Ярославской области, Алтайском крае.

Также 170 случаев - в Курской области, по 169 - в Смоленской и Калининградской областях, по 168 - в Ульяновской и Белгородской областях, 165 - в Омской области, по 164 - в Башкирии, Брянской области, 163 - в Тульской области, 162 - в Ивановской области, 160 - в Кировской области, 154 - в Орловской области, 153 - в Астраханской области, 150 - в Владимирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.