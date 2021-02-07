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Что произошло за день: воскресенье, 7 февраля

Росгвардейцев заподозрили в убийстве экс-чиновника в Махачкале, более ста человек пропали после схода ледника в Индии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксированы еще 16 048 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 19 884 пациента.

- По делу об убийстве экс-чиновника задержали двоих росгвардейцев. По версии следствия, они застрелили бывшего главу поселка Новокули из-за ранее возникшей неприязни. Глава СК Дагестана Анатолий Щуров поручил завершить расследование дела за два месяца.

- На Варшавском шоссе в Москве произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигала тысячи квадратных метров. Огонь удалось потушить к 19:35, в работе участвовали два вертолета.

- В индийском штате Уттаракханд сошел ледник. В результате произошел разлив реки Даулиганга. Есть жертвы, более ста человек пропали без вести.

- Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али в 1978 году. Ему было 67 лет, последние годы он боролся с раком.

- Источник рассказал о разработке в России двух лекарств от ВИЧ. Одно из них предполагает воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус, а второе - введение фермента, который выявляет вирус, блокирует его и "вырезает" из клетки.

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