Что произошло за день: воскресенье, 7 февраля
Росгвардейцев заподозрили в убийстве экс-чиновника в Махачкале, более ста человек пропали после схода ледника в Индии
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В России зафиксированы еще 16 048 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 19 884 пациента.
- По делу об убийстве экс-чиновника задержали двоих росгвардейцев. По версии следствия, они застрелили бывшего главу поселка Новокули из-за ранее возникшей неприязни. Глава СК Дагестана Анатолий Щуров поручил завершить расследование дела за два месяца.
- На Варшавском шоссе в Москве произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигала тысячи квадратных метров. Огонь удалось потушить к 19:35, в работе участвовали два вертолета.
- В индийском штате Уттаракханд сошел ледник. В результате произошел разлив реки Даулиганга. Есть жертвы, более ста человек пропали без вести.
- Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али в 1978 году. Ему было 67 лет, последние годы он боролся с раком.
- Источник рассказал о разработке в России двух лекарств от ВИЧ. Одно из них предполагает воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус, а второе - введение фермента, который выявляет вирус, блокирует его и "вырезает" из клетки.