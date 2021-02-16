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ДУМ Татарстана сочло допустимой COVID-вакцинацию для мусульман

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана после изучения шариатской стороны вопроса вакцинации населения во время эпидемий сообщило о допустимости прививок от коронавируса для мусульман.

"ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в т.ч. мусульман, от новой коронавирусной инфекции", - информирует пресс-служба ДУМ Татарстана во вторник.

Отмечается, что данное заключение выведено на основании Корана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, согласно которым "обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное".

"Таким образом, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в конце января ДУМ Татарстана направило запрос разработчикам российских вакцин от коронавируса с просьбой проверить их состав на халяльность.

В свою очередь эксперт центра им. Гамалеи заверил, что в вакцине от COVID-19 "Спутник V" нет никаких запрещенных исламом компонентов.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
ДУМ Татарстана Татарстан Коронавирус

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