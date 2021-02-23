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Минэнерго заверило в отсутствии проблем с получением газа из-за ЧП в Оренбуржье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Минэнерго России в оперативном комментарии рассказали, как организуется газоснабжение потребителей после аварии на магистралях в Оренбуржье.

Ранее сообщалось, что утром 23 февраля был поврежден магистральный газопровод "Союз" на 108 километре с возгоранием газа. Участок газопровода до 123-го км отключен. Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Казахстана.

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Минэнерго сообщает, что потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тыс. кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет, отметили в ведомстве.

По его данным, для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская.

Оренбургская область

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