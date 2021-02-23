Минэнерго заверило в отсутствии проблем с получением газа из-за ЧП в Оренбуржье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Минэнерго России в оперативном комментарии рассказали, как организуется газоснабжение потребителей после аварии на магистралях в Оренбуржье.

Ранее сообщалось, что утром 23 февраля был поврежден магистральный газопровод "Союз" на 108 километре с возгоранием газа. Участок газопровода до 123-го км отключен. Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Казахстана.

Минэнерго сообщает, что потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тыс. кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет, отметили в ведомстве.

По его данным, для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская.