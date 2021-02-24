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В четырех селах Оренбургской области восстановили газоснабжение

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - После аварии на федеральном магистральном трубопроводе в Илекском районе Оренбургской области газоснабжение восстановлено в четырех населенных пунктах, сообщили в среду журналистам в региональном Главном управлении МЧС.

"В результате проведенных работ газ пущен в 4-х населенных пунктах: Мустаево (371 дом), Герасимовка (326 домов), Барышников (14 домов), Измайловка (47 домов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без газа пока остается село Ржавка (88 домов).

23 февраля около 7:30 мск в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате инцидента также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков".

Пострадавших нет. Временно был прекращен транзит газа по этим газопроводам через территорию Казахстана.

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Оренбургская область

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