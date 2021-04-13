Возможной причиной аварии на газопроводе в Оренбуржье названо землетрясение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Авария на газопроводе "Союз" в Оренбургской области в феврале могла случиться из-за землетрясения, сообщил гендиректор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, за 20 минут до прорыва трубы и начала пожара, а также за час произошло "несколько сейсмотолчков магнитудой 2,8 балла".

Другими возможными причинами аварии он назвал усталость металла, ветровую нагрузку, экстремально низкие температуры, нагрузки из-за провисания трубопровода.

Ростехнадзор продолжает расследование случившегося.

23 февраля 2021 года в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург-Новопсков", прерывался транзит газа по этим газопроводам через территорию Казахстана.

На территории Илекского, Новосергиевского, Ташлинского районов и Соль-Илецкого городского округа вводился режим ЧС.