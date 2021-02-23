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Режим ЧС ввели в одном районе Оренбуржья из-за взрыва на газопроводе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Илекском районе, где во вторник на магистральном газопроводе произошла утечка газа со взрывом, сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин.

Как он рассказал журналистам, на заседании межведомственного штаба были заслушаны данные по четырем территориям: Новосергиевский, Илекский, Ташлинский районы и Соль-Илецкий городской округ. На всех территориях ввели режимы повышенной готовности, в Илекском районе введен режим ЧС - это район где произошел взрыв на газопроводе, отметил Балыкин.

По его словам, во все села Илекского и Ташлинского районов газ пока подается, хотя падает давление, при этом остались без газа несколько сел Новосергиевского района.

Как сообщил чиновник, сегодня ремонтные службы "Уралтрансгаза" уже начали работы, поставлена задача в течение шести часов устранить аварию, и затем в течение нескольких часов межрегионгаз уже начнет осуществлять подачу газа в дома.

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Ранее во вторник губернатор региона Денис Паслер сообщил журналистам, что в результате аварии на магистральном газопроводе в зоне подачи газа с пониженным давлением оказались около 10,7 тыс. абонентов в Оренбургской области.

По прогнозу Приволжского УГМС, предстоящей ночью температура воздуха в регионе может опуститься ниже минус 25 градусов.

Оренбургская область

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