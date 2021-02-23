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На поврежденном газопроводе в Оренбуржье прекратилось горение газа

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Горение газа на поврежденном магистральном газопроводе в Оренбургской области более не наблюдается, сообщило региональное управление МЧС России.

Таковы данные по состоянию на 15:00 вторника. В МЧС рассказали, что проводятся работы по расчистке дороги к месту происшествия, ориентировочно расстояние составляет три километра.

Ранее со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что в 07:37 упало давление газа в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков" в Оренбургской области, падение давления продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". В 08:49 персонал отключил участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Временно прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" в Казахстан.

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По данным ведомства, давление газа упало из-за повреждения на 108-м километре газопровода "Союз" с последующим возгоранием газа.

В настоящее время утечка газа ликвидирована, а участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, жертв и разрушений из-за взрыва на магистральном газопроводе нет.

На ремонт участка, по предварительной информации, потребуется два дня, сообщалось со ссылкой на пресс-службу главы региона. По информации губернатора, повреждены оба газопровода.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года. Открыла счет авариям в 2021-м утечка газа из магистрального газопровода "Пермь - Горький-1" в январе. 21 февраля пожар произошел на газопроводе в Качканаре Свердловской области.

Оренбургская область

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