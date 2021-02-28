Суд арестовал семерых участников перестрелки в кафе в Шлиссельбурге

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Под стражу заключили семь подозреваемых по делу о конфликте в кафе в Кировском районе Ленинградской области, жертвой которого стал человек, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по региону.

Еще одному человеку меру пресечения изберут в понедельник, 1 марта.

По версии следствия, в ночь на 26 февраля более 50 человек устроили перестрелку в кафе в Шлиссельбурге. В результате погиб 38-летний мужчина, еще один участник потасовки был тяжело ранен и находится в больнице.

Накануне сообщалось о задержании восьми предполагаемых участников конфликта. По местам их проживания были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

В связи с инцидентом расследуются три уголовных дела: об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел в кафе "Баку", его участниками стали представители одной диаспоры. По предварительным данным, причиной конфликта стала борьба за сферы экономического влияния.