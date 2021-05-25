Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

В России с начала года стало на 4700 заключенных меньше

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России в пенитенциарных учреждениях с начала 2021 года стало на 4700 заключенных меньше, и это произошло благодаря мерам по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, заявил на заседании Совета судей председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

По данным на 11 мая, арестованных и осужденных в стране было 472 200, уточнил он.

Верховный суд настаивает на введении института уголовного проступка, речь идет о таки деяниях, как побои, причинение легкого вреда здоровью и клевета, отметил Лебедев.

Законопроект о введении института уголовного проступка уже внесен в Госдуму, напомнил он.

"Позиция Верховного суда остается прежней - данный институт отвечает содержанию и принципам уголовного законодательства РФ и защищает права потерпевших и обвиняемых", - сказал глава Верховного суда.

За уголовный проступок предлагается назначать судебный штраф и не назначать наказание в виде лишения свободы, и это не будет считаться судимостью за данные деяния.

Касаясь других законодательных инициатив, он отметил предложение правительства разрешить проведение веб-конференций в административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах.

По данным ФСИН на 1 мая 2021 года, в пенитенциарных учреждениях страны содержалось 478 182 человека, эти данные 25 мая привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Верховный суд ФСИН Вячеслав Лебедев Госдума правительство

Новости по теме

Новости

В отношении Навального возбуждено третье уголовное дело

Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

Самолет "ЮТЭйр" облетел Белоруссию стороной из-за экономии топлива

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

ФСБ предотвратила теракт на 9 мая в Норильске

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');