В России с начала года стало на 4700 заключенных меньше

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России в пенитенциарных учреждениях с начала 2021 года стало на 4700 заключенных меньше, и это произошло благодаря мерам по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, заявил на заседании Совета судей председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

По данным на 11 мая, арестованных и осужденных в стране было 472 200, уточнил он.

Верховный суд настаивает на введении института уголовного проступка, речь идет о таки деяниях, как побои, причинение легкого вреда здоровью и клевета, отметил Лебедев.

Законопроект о введении института уголовного проступка уже внесен в Госдуму, напомнил он.

"Позиция Верховного суда остается прежней - данный институт отвечает содержанию и принципам уголовного законодательства РФ и защищает права потерпевших и обвиняемых", - сказал глава Верховного суда.

За уголовный проступок предлагается назначать судебный штраф и не назначать наказание в виде лишения свободы, и это не будет считаться судимостью за данные деяния.

Касаясь других законодательных инициатив, он отметил предложение правительства разрешить проведение веб-конференций в административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах.

По данным ФСИН на 1 мая 2021 года, в пенитенциарных учреждениях страны содержалось 478 182 человека, эти данные 25 мая привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.