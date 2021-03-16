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Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

"Южноафриканский" штамм коронавируса в России, ужесточение наказания за пьяное вождение, ситуация с вакциной AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роспотребнадзор впервые сообщил о выявлении в РФ "южноафриканского" штамма коронавируса. По данным ведомства, в собранных 8 159 образцах обнаружено 28 изолятов, относящихся к "британскому" варианту, два - относящихся к "южноафриканскому" варианту. "Бразильский" штамм коронавируса в России пока не выявлен.

- МВД РФ предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение. Соответствующие поправки предлагается внести в УК РФ. Если их примут, нарушителям-рецидивистам будет грозить наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или до трех лет лишения свободы.

- Австралия продолжит использовать вакцину против коронавируса от AstraZeneca, несмотря на приостановку ее применения многими европейскими странами из-за единичных случаев тромбоза у привитых. Австралийские власти ссылаются на заявления европейского регулятора и Всемирной организации здравоохранения, которые считают доказанной эффективность и безопасность "оксфордской вакцины". Между тем ВОЗ назначила на вторник встречу с экспертами для обсуждения безопасности вакцины AstraZeneca.

- Александр Овечкин догнал Фила Эспозито по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий "Вашингтона" в матче против "Баффало" забил свою 717-ю шайбу в НХЛ. Окончательный счет матча - 6:0 в пользу "Вашингтона".

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