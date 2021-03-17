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Полигон ядохимикатов на Камчатке включен в реестр вредных объектов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Александр Козлов своим приказом включил Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда, сообщила пресс-служба министерства.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Полигон должны рекультивировать в соответствии с федеральным проектом "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Включение в госреестр в Минприроды назвали необходимым условием для начала рекультивации.

Сейчас чиновники составляют план по ликвидации и рекультивации полигона. В нем должны быть указаны точные расходы на работы и сроки их выполнения.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов решил рекультивировать Козельский полигон после того, как в сентябре на побережье полуострова выбросило массы мертвых морских животных, а серферы стали жаловаться на резь в глазах. Среди версий причины экологической катастрофы называли утечку ядов с Козельского полигона или с полигона Радыгино, но затем это не подтвердилось.

Решение о включении полигона в реестр было принято около двух недель назад после ряда мероприятий, проведенных краевыми властями. Теперь Камчатка может претендовать на получение целевых федеральных средств для ликвидации полигона, которая должна быть выполнена в 2022 году.

Козельский полигон ядохимикатов общей площадью 2,8 гектара находится примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на могильнике, законсервированном в 2010 году (тогда его обшили геомембраной для защиты от размыва дождями и талыми водами), хранятся 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, оставшихся от местных сельскохозяйственных предприятий, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка, захороненных с 1979 по 1982 годы.

По данным правительства Камчатского края, захоронение было произведено с нарушением Инструкции по уничтожению ядохимикатов: были совместно захоронены взаимореагирующие вещества I класса опасности. Предприятия, принимавшие участие в работах, в настоящее время ликвидированы, каких-либо архивных документов в части количественных и качественных характеристик веществ, захороненных на объекте, не сохранилось.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Камчатка Минприроды Козельский полигон Александр Козлов Владимир Солодов

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