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Кире Ярмыш и Марии Алехиной продлили домашний арест

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домшаний арест четырем фигурантам дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения продлили пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.

23 января в Москве и в других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, которого задержали по прилете из Германии и арестовали. Перед акциями СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные действия, опасные для их здоровья.

После акций было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, дело туда передали из следственного главка ГУ МВД Москве. В деле десять фигурантов, в том числе брат Навального Олег.

Протесты в Москве

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Кира Ярмыш Алексей Навальный Москва Басманный суд Мария Алехина Олег Степанов Дмитрий Барановский коронавирус СКР

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