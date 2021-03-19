В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Химках после взрыва в девятиэтажном доме эвакуированы жильцы двух подъездов. 14 из них разместят в гостинице, для них выделено семь номеров, сообщили в мэрии города. Кроме того, в одном из лицеев развернут пункт временного размещения.

Жильцам пообещали предоставлять горячую еду и, если потребуется, помощь психологов. Побывавший на месте глава городского округа Дмитрий Волошин заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Решение о судьбе дома будет принято после обследований, сообщил телеканалу "360" вице-премьер Подмосковья Евгений Хромушин.

"Сейчас, когда отработает следственный блок, будем принимать решение о восстановлении дома, подъезда и о ремонте всех необходимых квартир. Первый, второй, третий подъезд пока прошли, нарушения конструктива нет, в течение 20 минут приедет специализированная лаборатория, которая проверит ситуацию", - сказал он.

Состояние здания должен оценить мобильный диагностический комплекс "струна" МЧС.

По оценке Хромушина, решение о том, могут ли жильцы четвертого подъезда вернуться домой, будет принято 20 марта. Пока там отключены подача электричества, воды и отопление. Ранее сообщалось, что от газоснабжения в этом доме отключили 36 квартир. Решения по первым трем подъездам будет принято уже в пятницу днем.

Восстановление пострадавшего подъезда займет три недели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С пятого по девятый этаж (подъезда - ИФ) в течение следующих двух недель люди не смогут проживать. В течение двух суток мы сделаем обследования со службами МЧС (...). В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд", - сказал он журналистам.

Все работы оплатят из регионального бюджета.

В результате взрыва пострадали четыре квартиры, из них две - серьезно. Погибли три человека, еще четверо получили травмы. Предварительной версией случившегося Хромушин назвал взрыв внутриквартирного газового оборудования.

Ранее МЧС Подмосковья сообщало, что при взрыве разрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, на лоджиях выбило кирпичные ограждения, начался пожар на двух этажах.

"В результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия между 8 и 9 этажами над одной из комнат, площадью 25 квадратных метров. Также обрушились межкомнатные перегородки в трех квартирах", - сказал информированный источник "Интерфакса".