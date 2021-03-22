Продажи туров по России с кэшбэком превысили 1 млрд рублей за четыре дня

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - За первые четыре дня программы продажи туров по России с кэшбэком объем продаж превысил 1 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Программа стартовала 18 марта.

"По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей, - сказала она. - Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза. В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома. Кроме того, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз".

Догузова отметила популярность туров на Кубань, в Крым и Подмосковье. В топ-10 популярных направлений также пошли Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

По словам главы Ростуризма, бронирования распределяются практически равномерно, и это решает задачу расширения крыльев сезона.

Третий этап программы продлится до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня. По условиям программы, турист получит на карту 20% от стоимости тура, но не больше 20 000 рублей. Купить тур можно на сайте "Мирпутешествий.рф" и на сайтах партнеров программы, оплатить тур нужно картой "Мир".