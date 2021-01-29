Семья Юдиной, пострадавшей от омоновца, отказалась от помощи властей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Семья пострадавшей на акции в Петербурге 23 января жительницы города Луги (Ленинградская область) Маргариты Юдиной отказалась от предложенной помощи и общения с органами опеки, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в пятницу.

"Органы опеки и попечительства уже сделали попытку прийти к Маргарите Юдиной после того, как прочитали в СМИ, что она живет в холоде, ей не удается протопить дом. Выяснив, что у нее в семье несовершеннолетний ребенок, я поручил органам опеки и попечительства посетить, задать вопросы по условиям проживания ребенка и не нужна ли какая-либо помощь. Но в итоге на территорию частной собственности наших сотрудников не пустили, поговорили с ними издалека. Нам с порога сказали, что никаких проблем нет, "нечего к нам приходить", - сказал Намлиев.

По его словам, власти предложили семье обеспечение дровами, но получили отказ. "Мы, конечно, попытаемся еще выйти на связь, узнать, в чем нуждается семья", - подчеркнул чиновник.

Говоря о детях Юдиной, Намлиев отметил, что ее 15-летняя дочь не посещает школу, а двое сыновей (20 и 25 лет) не работают и не служили в армии.

"Человек, который не работает во взрослом трудоспособном возрасте, и при этом не служил... Я хотел бы понять его намерения, но предпринимать что-либо у меня лично полномочий нет. Второму сыну 20 лет, у него есть хроническое заболевание, инвалидности нет. Его также никто не ограничивает в работе, возможно, есть какие-то по профессиям ограничения, но он тоже имеет возможность полноценно трудиться", - сказал чиновник, подчеркнув, что наличие военного билета и заключения о годности к службе способствовало бы их трудоустройству.

По данным Намлиева, ранее семья уезжала за рубеж, а по возвращении не становилась на учет и не обращалась за поддержкой. Тем не менее, в 2008 году органы опеки взаимодействовали с Юдиной по вопросу старших сыновей.

"У нас есть ранее с ними взаимодействие органов опеки, датируется 2008 годом, еще в отношении старших сыновей, попадали в поле зрения опеки. Также мы задавались вопросом, почему младший ребенок не ходит в школу", - отметил Намлиев, не уточнив, из-за чего профильные органы интересовались сыновьями Юдиной.

54-летняя Юдина попала в больницу после того, как сотрудник полиции ударил ее во время несогласованной властями акции протеста в Петербурге 23 января. Видео инцидента, произошедшего на Площади Восстания, распространили петербургские СМИ.

В МВД России сообщили о проверке обстоятельств травмирования женщины. От имени ведомства извинения Юдиной принесли начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка и сам полицейский. Они навестили женщину в больнице.

Позднее она сообщила, что все же обратится в Следственный комитет, несмотря на извинения. В ночь на 27 января ей понадобилась новая госпитализация, спустя два дня ее выписали.

По мнению уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, извинения, принесенные Юдиной, не снимают вопроса о возбуждении уголовного дела. В аппарате уполномоченного считают, что оснований для применения силы у полицейского не было: действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения.