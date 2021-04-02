Более десяти ссылок с аниме запретил суд Петербурга

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Колпинского района Петербурга добилась в суде запрета в России 14 ссылок с японскими анимационными фильмами, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

В частности, признаны запрещенными к распространению на территории страны электронные адреса с аниме "Тетрадь смерти", "Клинок Маню", "Токийский гуль", "Аки и Сора", следует из релиза. По наблюдению корреспондента "Интерфакса", часть ссылок, которые суд признал запрещенными, уже недоступны для просмотра.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Ранее вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора" и др.

Опираясь на заключения экспертов, судьи приходят к выводам, что эти видеоролики демонстрируют насилие, размывание гендерных ролей, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду, а также угрожают национальной безопасности РФ.